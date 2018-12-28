مودريتش يصدم ريال مدريد بشأن تجديد عقده

رفض لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش، العرض الذي قدمه له ريال مدريد ، من أجل تجديد عقده لفترة أخرى مع الفريق الملكي.



ووفقا لتقرير خبري نشرته قناة "تيلي مدريد" الاسبانية، فإن مودريتش رفض عرضا أول مقدما من ريال مدريد بشأن تجديد العقد، و ينتظر عرضا بقيمة أعلي من الذي قدمه الملكي في المرة الأولى.



وأشار التقرير أنه إذا لم يتوصلا اللاعب الكرواتي وريال مدريد لإتفاق من أجل التمديد، فإن مسؤولي الملكي سيسعون لبيع مودريتش في الصيف القادم، قبل أن يرحل مجانا في عام 2020.



يذكر أن نادي إنتر ميلان الإيطالي حاول ضم مودريتش في الصيف الماضي، و سيسعي بقوة لضم اللاعب صاحب الكرة الذهبية لعام 2018 خلال الفترة القادمة.



يذكر أن عقد مودريتش سينتهي بحلول صيف عام 2020.

