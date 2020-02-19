النائب العام يحيل مدير إدارة الإزالات بمدينة نصر للجنايات

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة مدير إدارة الإزالات بحي شرق مدينة نصر إلى الجنايات لاتهامه بتلقي 100 ألف جنيه رشوة للإخلال بأعمال وظيفته بصفته موظفًا عموميًا - مدير إدارة الإزالات بحي شرق مدينة نصر - طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بعمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المبلغ محمود عبد الستار مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة أخذ منها مبلغًا قدره خمسون ألف جنيه مقابل إعداد محضر تنفيذ صوري لقرار الإزالة بالمخالفات الخاصة بالعقار محل التحقيق على النحو المبين بالتحقيقات.



