النائب العام يحيل مدير إدارة الإزالات بمدينة نصر للجنايات

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة مدير إدارة الإزالات بحي شرق مدينة نصر إلى الجنايات لاتهامه بتلقي 100 ألف جنيه رشوة للإخلال بأعمال وظيفته بصفته موظفًا عموميًا - مدير إدارة الإزالات بحي شرق مدينة نصر - طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بعمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المبلغ محمود عبد الستار مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة أخذ منها مبلغًا قدره خمسون ألف جنيه مقابل إعداد محضر تنفيذ صوري لقرار الإزالة بالمخالفات الخاصة بالعقار محل التحقيق على النحو المبين بالتحقيقات.
شهد صاحب مكتب للاستشارات الهندسية إنه في غضون شهر نوفمبر 2018 وبمناسبة حاجة الأخيرة لاستصدار ذلك التصريح توجه إلى مقر في شرق مدينة نصر. وعلى بسابقة تحرير محضر مخالفة للعقار وصدور قرار بإزالة الأعمال المخالفة للرسومات الهندسية الخاصة بالترخيص الصادر للعقار وأنه ينبغي تنفيذ الإزالة وتصحيح الأعمال فقبل استصدار تصريح الحفر، فتقابل مع المتهم / طلعت توفيق قربصة مرجان مدير إدارة الإزالات بحي شرق مدينة نصر وطلب منه الأخير مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداد محضر تنفيذ صوري لقرار الإزالة بالمخالفات الخاصة بالعقار بغرض تمكينه من استصدار تصريح الحفر آنف البيان ، و على إثر ذلك أبلغ الشاهد الثاني بالواقعة وبطلب المتهم، واتفق مع المتهم على تقاضي الأخير مبلغ خمسون ألف جنيه كجزء من مبلغ الرشوة على أن يتقاضى باقي المبلغ عقب إعداد المحضر أنف البيان، فأمده الشاهد الثاني بالمبلغ وأتم تجهيزه فنيًا بأجهزة التسجي ثم توجه للقاء المتهم أمام مقهى على مقربة من محل عمل الأخير و الذي أستقل معه سيارته الخاصة وقدم له مبلغ الرشوة المعد مسبقا داخل مظروف ابيض اللون وعقب ذلك ضبط المتهم والمبلغ المالي .