تنفيذي الأقصر يبدأ جلساته بدقيقة حدادًا على ضحايا محطة مصر

شهد محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، جلسة المجلس التنفيذي رقم (2) لعام 2019، التي عقدت بديوان عام محافظة الأقصر، بحضور سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء هشام شادي، والسكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبو العزايم، ورؤساء المدن والمراكز ومديري المديريات والإدارات المختلفة بالمحافظة.



وبدأت فعاليات جلسة المجلس التنفيذي بالوقوف دقيقة حدادًا على ضحايا حادث قطار محطة رمسيس الأليم وشهداء الوطن، حيث نعى محافظ الأقصر ضحايا الحادث الأليم، متقدما بخالص العزاء لذوي وأسر الضحايا، والدعوات للمصابين بالشفاء العاجل.



وتناول المجلس التنفيذي مناقشة عدد من الموضوعات من بينها إحاطة الجهات المختلفة بتنفيذ الكتب الدورية الواردة من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية والتي تضمنت موضوعات خاصة بمنظومة العمل.



وشهدت أعمال الجلسة الموافقة على إطلاق اسم الشهيد محمود عبدالنبي محمود الذي استشهد في 2 مارس 2014 على مدرسة القباحي الغربي الإعدادية، والموافقة على طلب مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بشأن تشطيب عدد 100 منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة لتكون صالحة للسكن، والموافقة على قبول قطعة أرض متبرع بها لتخصيصها لإنشاء محطة رفع صحي بحاجر الأقالتة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

