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تمارين رياضية لتقوية عضلة الجسم في المنزل.. فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 08:44 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قدّم الكابتن حسام أبو هاشم خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الآمنة باستخدام كرسي المطبخ التي تساعد على تقوية عضلة الجسم وذلك أثناء التواجد فى البيت.

وقال «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الجمعة، إن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها، لافتًا إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع المواطنين على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأوصى حسام، المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.

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