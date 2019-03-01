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تعليم

مجلس جامعة الأزهر يزف بشرى سارة لأوائل الكليات بشأن التعيين

الجمعة 01/مارس/2019 - 11:43 ص
صدى البلد
محمد شحتة
كشف الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، والمشرف على المركز الإعلامي للجامعة، عن كواليس اجتماع مجلس الجامعة الأخير.

وقال السعيد لـ صدى البلد، إن اجتماع مجلس الجامعة قرر سحب قرار يخص تعيين المعيدين من خلال معدل الأداء واحتياجات الكليات والأقسام وجعله بالتعيين المباشر من خلال التكليف للأول والثاني من الدفعة بصرف النظر عن معدل الأداء واحتياجات الكلية.

وأشار إلى أنه بناءً على هذا القرار سيتم قبول أوراق التعيين لأوائل 2012 و2013 من الأسبوع المقبل.

وأكد أن مجلس الجامعة وافق على عدد من الترقيات لأعضاء هيئة التدريس متنوعة ما بين مدرس وأستاذ وأستاذ مساعد.
مجلس جامعة الأزهر يزف بشرى سارة لأوائل الكليات بشأن التعيين
مجلس جامعة الأزهر يزف بشرى سارة لأوائل الكليات بشأن التعيين
مجلس جامعة الأزهر يزف بشرى سارة لأوائل الكليات بشأن التعيين
مجلس جامعة الأزهر يزف بشرى سارة لأوائل الكليات بشأن التعيين

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