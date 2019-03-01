ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

ننشر مجموعات دوري الترقي المؤهل للقسم الثاني

الجمعة 01/مارس/2019 - 04:24 م
صدى البلد
عبدالله هشام
انتهت منافسات الموسم الحالي من دوري القسم الثالث والذي أقيم بنظام 14 مجموعة مقسمة بحسب التوزيع الجغرافي ويتأهل 14 فريقا لدوري الترقي المؤهل للدوري القسم الثاني .

وتقام دورة الترقي على ثلاث مجموعات على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة للقسم الثاني، عقب إقامة دوري من دورين بين بكل مجموعة.

وجاءت تقسيمة المجموعات كالتالى :

المجموعة الاولى

1- كيما أسوان
2- شبان قنا
3- بترول أسيوط
4- أبو كساه

المجموعة الثانية

1- الشرقية
2- نجمة سيناء
3- السكة الحديد
4- مالية كفر الزيات
5- البنك الاهلي

المجموعة الثالثة

1- الحرية
2- مياة البحيرة
3- بيلا
4 - دكرنس
5- بدواي

ترشيحاتنا

ماري كوري.. الكيمياء تسببت في فوزها بـ نوبل ووفاتها

السعودية تسقط جنسية نجل أسامة بن لادن

شاهد .. جمال المنازل بعزبة الأمير في الأقصر بعد تطويرها

قد يزعجك صوت أنفاسك.. تعرف على أهدأ 6 أمتار في العالم

الأرصاد: غدا طقس معتدل يصاحبه أمطار شمالا.. والعظمى بالقاهرة 19

المالية تكشف أهمية السندات الدولارية المطروحة بالأسواق العالمية.. وتؤكد: حصلنا على طلبات شراء تفوق الـ 21 مليار دولار.. ومعدل النمو الاقتصادي لم نشهده منذ 2008..فيديو

عاش هنا.. يوثق حكاية انتقال أبو ضحكة جنان لفيلا وسط البلد ليقدم أول سلسلة أفلام تحمل اسم صاحبها في السينما المصرية

صحة الدقهلية: 600 منشأة طبية في استقبال المواطنين ضمن 100 مليون صحة.. فيديو

المالية تكشف أهمية السندات الدولارية المطروحة بالأسواق العالمية.. فيديو

موعد سفر بعثة الزمالك إلى أنجولا لمواجهة بترو أتليتكو

هتاكل إيه النهاردة.. صينية سمك بالبطاطا وكب بيتزا تونة.. والحلو: كيكة القهوة

المالية: انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع بداية العام المالي المقبل.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالى بنى سويف: مستشفى الواسطى يغرق فى مياه الصرف الصحى.. صور

وزير الرياضة يشهد فعاليات اللقاء المجمع التنافسي للمشروع القومي للموهبة.. صور

شاهد .. جمال المنازل بعزبة الأمير في الأقصر بعد تطويرها

هتاكل إيه النهاردة.. صينية سمك بالبطاطا وكب بيتزا تونة.. والحلو: كيكة القهوة

المئات بمركز شباب الجزيرة يؤدون صلاة الغائب على شهداء رمسيس ..صور

فيديو

فيديوجراف| سيول القدس تعاقب الاحتلال الإسرائيلي
سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار فاو الصينية بعد إلغاء الجمارك.. فيديو
محافظ الدقهلية: إقبال كثيف من المواطنين على حملة 100 مليون صحة
صحة الدقهلية: 600 منشأة طبية في استقبال المواطنين ضمن 100 مليون صحة.. فيديو
المالية تكشف أهمية السندات الدولارية المطروحة بالأسواق العالمية.. وتؤكد: حصلنا على طلبات شراء تفوق الـ 21 مليار دولار.. ومعدل النمو الاقتصادي لم نشهده منذ 2008..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟