ننشر مجموعات دوري الترقي المؤهل للقسم الثاني

انتهت منافسات الموسم الحالي من دوري القسم الثالث والذي أقيم بنظام 14 مجموعة مقسمة بحسب التوزيع الجغرافي ويتأهل 14 فريقا لدوري الترقي المؤهل للدوري القسم الثاني .
وتقام دورة الترقي على ثلاث مجموعات على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة للقسم الثاني، عقب إقامة دوري من دورين بين بكل مجموعة.
وجاءت تقسيمة المجموعات كالتالى :
المجموعة الاولى
1- كيما أسوان
2- شبان قنا
3- بترول أسيوط
4- أبو كساه
المجموعة الثانية
1- الشرقية
2- نجمة سيناء
3- السكة الحديد
4- مالية كفر الزيات
5- البنك الاهلي
المجموعة الثالثة
1- الحرية
2- مياة البحيرة
3- بيلا
4 - دكرنس
5- بدواي
وتقام دورة الترقي على ثلاث مجموعات على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة للقسم الثاني، عقب إقامة دوري من دورين بين بكل مجموعة.
وجاءت تقسيمة المجموعات كالتالى :
المجموعة الاولى
1- كيما أسوان
2- شبان قنا
3- بترول أسيوط
4- أبو كساه
المجموعة الثانية
1- الشرقية
2- نجمة سيناء
3- السكة الحديد
4- مالية كفر الزيات
5- البنك الاهلي
المجموعة الثالثة
1- الحرية
2- مياة البحيرة
3- بيلا
4 - دكرنس
5- بدواي