بلا ضمير.. معلمة تفتح رأس طفلة في الحضانة

بينما قامت إدارة المدرسة بطرد المعلمة على الفور، في حين تؤكد الشرطة وجود حالات إصابات سابقة بين أطفال تلك المدرسة بالتحديد.





تجردت معلمة من انسانيتها وتعاملت بوحشية مع طالبة لديها لم تتعد الـ 3 سنوات، داخل حضانة بولاية ميزوري الأمريكية.ورصدت كاميرا المراقبة داخل الحضانة الواقعة، حيث شوهد المعلمة وهي تسحب الطفلة من يديها وألقتها بمنتهى القوة نحو خزانة، مما أدى إلى إصابة الطفلة بجروح بالغة في رأسها، بحسب ما نشرت شبكة "إبه بي سي" الأمريكية.فيما زعمت المعلمة أن الطفلة سقطت من فوق سجادة مما تسبب لها هذه الإصابة البالغة، ولكن الوالدين تشككا من رواية المعلمة وقررا أن يحصلا على تسجيلات كاميرا المراقبة.وأوضحت محامية الطفلة "جينيفر هانسن" أن الصغيرة نقلت إلى المستشفى وتبين أنها مصابة بجروح كبيرة على جبينها وتحتاج إلى 4 غرز في رأسها.