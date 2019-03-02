رئيس جامعة بنها يوجه بإنهاء التعاملات الورقية

ناقش مجلس جامعة بنها خلال جلسته الأخيرة التى عقدت برئاسة الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس الجامعة وحضور الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية وعمداء كليات الجامعة مقترحا لانهاء التعاملات الورقية بالجامعة.



وعرض سمير القرش القائم بعمل الأمين المساعد للشئون الادارية بالجامعة علي مجلس الجامعة مقترحًا لبدء ميكنة الأعمال الادارية والوصول الي نظام إدارى كفء وفعال قادر على مواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة.



وقال القرش أن جامعة بنها تستهدف الوصول الي الادارة الناجحة والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية وتقديم خدمة الكترونية متميزة يستفيد منها جميع الأطراف المعنية التعامل معها وزيادة التفاعل معهم، مشيرًا أن تلك الأهداف ستتحقق بالتحول الي جامعة إلكترونية غير ورقية.



وأضاف أن الجامعة ستعمل على تكوين منظومة عمل متكاملة تعمل بكفاءة وفاعلية ووفقًا لمعايير الجودة الشاملة من خلال عاملين على درجة عالية من الاحتراف المهني، مشيرًا الي ضرورة الاستخدام الأمثل لنظم المعلومات المستخدمة حاليا لتحديث أساليب العمل بالجامعة.



وكان الدكتور حسين المغربي القائم بعمل رئيس جامعة بنها قد وجه بسرعة الانتهاء من ميكنة الأعمال الادارية وتفعيل الذاكرة المؤسسية بما يسهم فى تدفق الأعمال داخل الهيكل الاداري بالجامعة والقضاء على الدورة المستندية الورقية والإجراءات الروتينية التى تهدر الوقت والجهد

