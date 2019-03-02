احذر مشاهدة الأطفال للتلفاز بعد الساعة 9 مساءً.. لهذا السبب

كشف بحث جديد أجري من قبل باحثون في مجال الصحة ببريطانيا، إن هناك حاجة ملحة لمنع الاعلانات الترويجية عن الأطعمة والمأكولات السريعة التي تعرض على وسائل التواصل الإجتماعي و التلفاز، بعد الساعة التاسعة مساءا، وذلك لحماية الأطفال من السمنة، وذلك وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ويدعو اتحاد الصحة البدني (OHA) إلى حماية الأطفال من الإعلانات للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر والملح (HFSS) بعد الساعة 9 م عبر التلفزيون، والموبايل، والإذاعة ، والإنترنت ، ووسائل الإعلام الاجتماعية، والتطبيقات، للحد من السمنة لدى الأطفال.



ومع ذلك ، قالت منظمة الصحة العالمية إن القواعد فشلت في السيطرة على "مجموعة واسعة من القنوات والمنافذ التي يستهلك الأطفال من خلالها الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون في عام 2019".



ويشير استطلاع اتحاد الصحة البدني هذا الشهر إلى أن 69٪ من الأشخاص يوافقون على أن الأطفال الذين يرون تسويق الوجبات السريعة قد تساهم بشكل كبير في الإصابة بالسمنة في مرحلة الطفولة.



وقالت كارولين سيرني ، مديرة OHA، "مع أكثر من ثلثي الجمهور يتفق مع الأدلة ، فإن الإعلان عن الوجبات السريعة يساهم في السمنة عند الأطفال.



وقالت الدكتورة إيما بويلاند ، المحاضرة في جامعة ليفربول: "أثبتت الأبحاث مرارًا وتكرارًا أن التعرض للإعلانات الغذائية غير الصحية له تأثير سلبي على وجبات الأطفال، مما يجعلهم يعانون من زيادة الوزن أو البدانة.