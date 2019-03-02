إقامة جراج حضارى وموقف لسيارات السلوم وبرانى في مطروح

وجه اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة بدراسة إقامة جراج حضارى بجوار سوق ليبيا يضم موقف سيارات السلوم وبرانى بعد نقله واستغلال موقعه الحالى كجراج آخر.



كما وجه المحافظ خلال جولته الميدانية اليوم "السبت" بعدد من الشوارع والطرق لمتابعة أعمال التطوير بها إلي عمل رفع مساحى ورسم كروكى للمنطقة المقترحة للجراج الجديد بالتنسيق مع إدارة مرور مطروح لعمل مداخل ومخارج مرورية، بما ييسر حركة السير مع إستيعاب ازدياد أعداد السيارات خلال موسم الصيف السياحى.



رافق محافظ مطروح خلال الجولة المهندس محمد علي وكيل وزارة الإسكان وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.