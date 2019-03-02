ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إقامة جراج حضارى وموقف لسيارات السلوم وبرانى في مطروح

السبت 02/مارس/2019 - 04:08 م
صدى البلد
ايمن محمود
وجه اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة بدراسة إقامة جراج حضارى بجوار سوق ليبيا يضم موقف سيارات السلوم وبرانى بعد نقله واستغلال موقعه الحالى كجراج آخر.

كما وجه المحافظ خلال جولته الميدانية اليوم "السبت" بعدد من الشوارع والطرق لمتابعة أعمال التطوير بها إلي عمل رفع مساحى ورسم كروكى للمنطقة المقترحة للجراج الجديد بالتنسيق مع إدارة مرور مطروح لعمل مداخل ومخارج مرورية، بما ييسر حركة السير مع إستيعاب ازدياد أعداد السيارات خلال موسم الصيف السياحى.

رافق محافظ مطروح خلال الجولة المهندس محمد علي وكيل وزارة الإسكان وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
إقامة جراج حضارى وموقف لسيارات السلوم وبرانى في مطروح
إقامة جراج حضارى وموقف لسيارات السلوم وبرانى في مطروح
إقامة جراج حضارى وموقف لسيارات السلوم وبرانى في مطروح
إقامة جراج حضارى وموقف لسيارات السلوم وبرانى في مطروح
إقامة جراج حضارى وموقف لسيارات السلوم وبرانى في مطروح

ترشيحاتنا

جريمة ال ٦٠ دقيقة.. كيف قتل طبيب كفر الشيخ زوجته وأطفاله الثلاثة وقصة كفاح المجني عليها مع زوجها ..صور

الأرصاد تحذر من طقس هذا الأسبوع.. فيديو

ماني يكشف ضحك زملائه بعد قرار كلوب قيامه بدور صلاح

شعبة الثروة الداجنة: تراجع كرتونة البيض جنيهان واستقرار أسعار الدواجن

كلبان ينهشان جسد مواطن جديد في التجمع.. والنيابة تستمع لأقواله

التعليم تكشف تفاصيل اختبارات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

محمد عواد يضع ميدو في مأزق قبل مواجهة الهلال

موعد مباراة الإسماعيلي وقسنطينة الجزائري في أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

شاهد.. المصريون يلتقطون سيلفي مع رئيس ألبانيا أمام الأهرامات

نشرة المنتصف.. تجديد حبس 6 متهمين في حادث محطة مصر وانخفاض أسعار الذهب

عاش هنا.. يوثق انتقال أبو العلا البشرى من الإسكندرية للعمل بالـ بى بى سى قبل السينما.. صور

قصة نجاة الخديوى إسماعيل من الغرق وحبه لـ إمبراطورة فرنسا.. رفض ركوب القطار فأصبح واليا على مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض مسرحية وورش رسم لفرقة الشمس بمعرض زايد للكتاب.. صور

إقبال كبير على حملة 100 مليون صحة بمحافظة الجيزة.. فيديو وصور

شاهد.. 30 صورة جديدة من حفل محمد منير

ضبط راكبة هربت أكثر من مليونى جنيه فى حقيبتها..صور

عاش هنا.. يوثق انتقال أبو العلا البشرى من الإسكندرية للعمل بالـ بى بى سى قبل السينما.. صور

فيديو

جولة ميدانية لمحافظ مطروح لمتابعة أعمال التطوير..فيديو
أحمد فريد: سعيد بمشاركتي في عمل بطولة الفنان عادل إمام ..فيديو
طالب جامعي: لهذا السبب تركت منزل أهلي..فيديو
زيزى عادل توضح حقيقة صلة القرابة بينها وبين محمد رمضان.. فيديو
شاهد.. مذيعة INBOX تغني شوقنا أكتر على الهواء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟