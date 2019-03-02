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أحمد موسى: مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى مراحيض.. فيديو

السبت 02/مارس/2019 - 08:35 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
وصف الإعلامي أحمد موسى؛ مواقع التواصل الإجتماعي بالمراحيض؛ لاستخدامها في محاولات هدم الدولة؛ موضحا أن هدف الإرهابية ارئيسى ترويج الشائعات للاضرار بمصر

وأضاف موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج« على مسئوليتي» المذاع على فضائية«صدى البلد»؛ أن المصريين كشفوا كذب الإرهابية؛ ولم يستمعوا إلى دعواتهم للنزول والتظاهر في الميادين ضد الدولة بتحريض من الإرهابي معتز مطر؛ وحملته الفاشلة ضد مصر.

وأكد موسى، ان الجماعة الإرهابية تحاول التغطية على الفضائح التي تقع في تركيا؛ وتقسيم الجماعة وتشتت شملها بسبب الخلافات المالية؛ منوها بأنهم جعلوا مواقع التواصل الاجتماعي منصات لهدم الدولة.

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