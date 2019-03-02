جاريث بيل يقود ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض

أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد تشكيل فريقه لملاقاة نظيره برشلونة ، في قمة الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.



وشهد التشكيل تواجد جاريث بيل أساسيًا على حساب لوكاس فاسكيز ، وعاد تيبو كورتوا ليحمي عرين الميرنجي في المباراة ، بعد جلوسه احتياطيًا في مباراة الكأس الأربعاء الماضي.



وجاء التشكيل كالآتي:



في حراسة المرمى: تيبو كورتوا



خط الدفاع: كارفخال- راموس- فاران - ريجيليون



خط الوسط: كاسميرو- توني كروس -لوكا مودريتش



خط الهجوم: فينسوس جونيور - جاريث بيل - كريم بنزيما



ويقام اللقاء في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم ، على ملعب السنتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.



ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة ، بينما يحتل الريال المركز الثالث برصيد 48 نقطة.