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رياضة

جاريث بيل يقود ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض

السبت 02/مارس/2019 - 08:38 م
صدى البلد
القسم الرياضى
أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد تشكيل فريقه لملاقاة نظيره برشلونة ، في قمة الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل تواجد جاريث بيل أساسيًا على حساب لوكاس فاسكيز ، وعاد تيبو كورتوا ليحمي عرين الميرنجي في المباراة ، بعد جلوسه احتياطيًا في مباراة الكأس الأربعاء الماضي.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: كارفخال- راموس- فاران - ريجيليون

خط الوسط: كاسميرو- توني كروس -لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينسوس جونيور - جاريث بيل - كريم بنزيما

ويقام اللقاء في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم ، على ملعب السنتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة ، بينما يحتل الريال المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

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