نصري: قيادات الجماعة الإرهابية يبذلون قصارى جهدهم لتشويه سمعة مصر

قال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، إن إحراجه للمشاركين خلال إحدى الندوات الإخوانية فى المجلس الدولي لحقوق الإنسان جاء بسبب قدرة المشاركين في المؤتمر على الرد على الأسئلة التى طرحها عليهم، موضحا أن قيادات الجماعات الإخوانية يعانون من أمراض نفسية مزمنة "بيكدبوا الكدبة ويصدقوها وبيلحوا على المجتمع الدولي أنهم يصدقوا مثل تلك الأكاذيب".



وأشار نصري، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل والمذاع على فضائية "dmc"، إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لم يتواجد في المجلس الدولي لحقوق الإنسان مدة أربعة سنوات، ما أدى إلى محاصرة المجلس القومي لحقوق الإنسان من منظمات حقوقية مشبوهة عالمية، إذ تحاول قيادات الجماعة الإرهابية تشويه سمعة مصر بالخارج، موضحا أن التقرير السنوي الخاص بمصر به تدليس واضح في الأرقام لما يحدث في مصر.



وأكد رئيس المنتدى العربي الأوروبي، أن ظاهرة التحرش في الشوارع المصرية هي ظاهرة اجتماعية وتصدت لها الحكومة المصرية بشكل كبير في حين قرر المجلس الدولي تحميل تلك المشكلة للحكومة وليس للأفراد أو المواطنين، مشيرا إلى أن هناك ائتلافا من المنظمات الحقوقية المصرية، التي تعمل سويا لإيصال صورة مصر الصحيحة للخارج.

