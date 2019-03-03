شيخ الأزهر يوضح متى يكون تعدد الزوجات حراما .. فيديو

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن تعدد الزوجات مشروط بالعدل، فإذا لم يوجد العدل يحرم التعدد.





وأضاف «الطيب» في فيديو منشور عبر صفحة الأزهر الرسمية على «فيسبوك»، أن من يقولون إن الأصل في الزواج هو التعدد مخطئون، وعلى مسؤوليتي الكاملة، فإن الأصل في القرآن هو «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً» (النساء:3).





وتساءَل الإمام الأكبر: هل المسلم فعلًا حر في أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة على زوجته الأولى؟ أم أن هذه الحرية مقيدة بقيود وشروط؟ بمعنى أن التعدد «حق مقيد» أو نستطيع أن نقول إنه رخصة، والرخصة تحتاج إلى سبب، فمثلًا الذي يقصر الصلاة رخصته مشروطة بالسفر، وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة، فالتعدد مشروط بالعدل، وإذا لم يوجد العدل يحرم التعدد، والعدل ليس متروكًا للتجربة، بمعنى أن الشخص يتزوج بثانية فإذا عدل يستمر وإذا لم يعدل فيطلق، وإنما بمجرد الخوف من عدم العدل أو الظلم أو الضرر يحرم التعدد، فالقرآن يقول: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً».