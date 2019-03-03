الأوقاف: الأزهر الشريف صخرة تتحطم عليها كل النعرات.. فيديو

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والمتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، إن الأزهر الشريف يعتبر الصخرة التي تتحطم عليها كل النعرات سواء أكانت فكرية أو طائفية أو مذهبية أو قومية، متابعا: «كل هذه النعرات تحطمت علي صخرة ووسطية الأزهر الشريف التي ينادي بها».



وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"، أن تطاول الجماعات المارقة علي رموز الدولة المصرية سواء الدينية أو الساسية وعلي مؤسسات الدولة الرسمية يعتبر تطاول في غير محله.



وأشار رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلي أن الأزهر الشريف حمل الدعوة وفكر الوسطية علي مستوي العالم، وكان المكان الذي ينير الدنيا بأسرها، معقبا أن أي تطاول علي الأزهر يهين نفسه قبل أن يهين الأزهر لأن الأزهر ثابت وشامخ شموخ العظماء.

