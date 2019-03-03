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رياضة

65 دقيقة.. الزمالك يعتمد على المرتدة ويغلق المساحات أمام بترو أتليتكو

الأحد 03/مارس/2019 - 07:34 م
لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك
حسن العمدة
انتهت الدقيقة 65 بتقدم الزمالك على منافسه بترو أتليتكو الأنجولي بهدف وحيد فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا علي ملعب سيداد إينيفارسيتاريا فى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

جاء هدف الزمالك فى الدقيقة 27 عن طريق حميد أحداد عقب تليقه عرضية رائعة من زيزو سددها بقوة داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وبدأ الزمالك فى الشوط الثاني بالتراجع دفاعيا للحفاظ علي التقدم امام بترو أتليتكو.

واعتمد فريق بترو على الكرة الطويلة بعد ما أغلق الزمالك المساحات أمامه وخاصة علي الأطراف الذي يعتبر نقطة خطورتهم.

وخرج أحمد سيد زيزو مصابا فى الدقيقة 56 ودخل بدلا منه إبراهيم حسن.

وقام جروس بثاني تغير له فى اللقاء بخروج بوطيب ودخول عمر السعيد بدلا منه.

ونظم الزمالك هجمة مرتدة من الناحيه اليسري بعد عرضية رائعة من إبراهيم حسن لتمر أمام عمر السعيد.

الشوط الأول:

وبدأ الزمالك بالضغط علي وسط ملعب بيترو ونجح في الاستحواذ عليه .

وهدد الزمالك مرمي بترو فى الدقيقة الثالثه من عرضية رائعه من حمدي النقاز تصدي لها دفاع بترو وتتحول الكرة لركلة ركنية .

وسدد لاعب بترو كرة قوية أرضية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى جنش إلى خارج الملعب .

ونظم لاعبو الزمالك هجمة مرتدة مميزة عن طريق حمدي النقاز تصدي لها دفاع بيترو وتحولت لركنية فى الدقيقة 19 .

وأنقذ جنش مرمي الزمالك من هدف مؤكد عقب رأسية قوية تصدي لها بإتقان وحرم بترو من هدف التعادل .

ويتصدر المجموعة الرابعة جور ماهيا بـ6 نقاط .

- بترو أتليتيكو 4 نقاط .
- نصر حسين داي 4 نقاط .
- الزمالك نقطتين .

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