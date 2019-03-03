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أسرار الفاشونيستا.. فتيات لا يتماشين مع الموضة وأرباحهن من المتابعين على السوشيال ميديا

الأحد 03/مارس/2019 - 10:42 م
صدى البلد
ريهام قدري
انتشرت في الفترة الأخيرة مصطلح فاشونيستا، الذي بدا عملا جديدا تمتهنه العديد من الفتيات، وقد لا يعرف كثيرون ما هي الفاشونيستا وما هي طبيعية عملها، وهل هي عارضة أزياء أم هي مصممة أزياء؟.


ما هي الفاشونيستا؟
هو الشخص الذي لا يمشي على الموضة، بل ينسق أزياءه بنفسه وبحسب ذوقه الشخصي، ولا يقلد الناس أبدًا، بل يختار ملابسه حسب صيحات الموضة وينسقها مع بعضها البعض، ليكون مميزًا بمظهره دومًا. وغالبًا ينتشر الفاشينيستا على مواقع التواصل الاجتماعي ويعرضون تفاصيل حياتهم الشخصية وكيف تنسقون أزيائهم ومكياجهم وإكسسواراتهم، كلمة فاشوينيستا تطلق على المرأة وفاشينيست تطلق على الرجل.

وبدأت موضة الفاشونيستا بالظهور في نهاية التسعينات وبداية عقد 2000 وكانت "كيارا فيراجني" هي رائدة هذه الصيحة التي بدأت تعرف العالم معنى فاشينيستا عام 2007 لتعتبر اليوم من أشهر مدونات الموضة بالعالم على الرغم من أنها لم تتعد الثلاثين من عمرها واليوم هى مصممة أزياء مشهورة وموهوبة.

وانتشرت الفترة الاخيرة هذا المهنة بسبب السوشيال ميديا والتي بدأت في الخليج ثم انتقلت الي مصر بشكل كبير واصبحت الفتيات تستعين بها كمهنة تعتمد علي تنسيق الأزياء بشكل مختلف.

أما عن الأرباح التي تعود هؤلاء الفتيات اللاتي أصبحت صفحاتهم علي السوشيال ميديا إحدى منصات الموضة، من خلال التسويق لكل ما يخص عالم الموضة وبدأت المتاجر تتهاتف علي الفاشونيستا صاحبة العدد الأكبر من المتابعين وتبدأ الفاشونيستا ان تعرض الملابس والاحذية والاكسسورات وكل مايخص الموضة بطريقتها الخاصة.

ولم تعتمد الفاشونيستا على مقومات معينة وأن كل فتاة تعمل فاشونيستا، واشتهرت الفاشونيستا شروق المصرية في هذا المجال بأنها أقصر «فاشونيستا» على سوشيال ميديا وطولها يتعدي الـ120سم ، لكنها تعشق الموضة واحترفت تصميم الأزياء ثم بدأت في تأسيس صفحة شخصية علي السوشيال ميديا لتصبح فاشونيستا.

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