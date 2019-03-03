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رياضة

قنديل رئيسا لبعثة الأهلي في الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا

الأحد 03/مارس/2019 - 11:47 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
كلف محمود الخطيب رئيس الأهلي، طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة فريق الكرة في رحلة الكونغو التي سيواجه فيها فيتا كلوب السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي تلك المجموعة برصيد 7 نقاط ثم سيمبا التنزاني بــ6 نقاط وشبيبة الساورة 5 نقاط وأخيرًا فيتا كلوب بـ4 نقاط والذي سيواجهه المارد الأحمر السبت المقبل، وتغادر البعثة الحمراء بعد منتصف ليل الثلاثاء قبل أن يخوض الفريق مرانه الأول الأربعاء ثم تدريبين بملعب الشهداء الذي تقام عليه المباراة.

وأجرى طارق قنديل العديد من الاتصالات الهاتفية خلال الساعات الماضية بالسفير المصري في الكونغو حمدي شعبان؛ للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة برحلة الأهلي المرتقبة إلى الكونغو؛ لمواجهة فيتا كلوب يوم السبت المقبل، وحرص قنديل خلال اتصاله الهاتفي مع سفير مصر في الكونغو على بحث كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق، وظروف الإقامة وملاعب التدريب وتأمين البعثة، وغيرها من الأمور التنسيقية التي تسبق رحلات الأهلي إلى الخارج.

ويغادر منتصف الليل عقب مباراة الغد أمام بتروجت بالدورى كل من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري الي الكونغو لترتيب كافة الإجراءات المتعلقة بإقامة بعثة الأهلي في الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها 9 مارس الجاري في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يتوجه عبد الحفيظ وعدلي مباشرة من استاد بتروسبورت إلى مطار القاهرة؛ للسفر إلى الكونغو؛ للاطمئنان على ظروف الإقامة وملاعب التدريب وتأمين البعثة، وغيرها من الأمور التنسيقية.

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