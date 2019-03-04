مواطنون ضد الغلاء: "خليها تكاكى" تؤثر على مستقبل الدواجن بمصر.. فيديو

قال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن مقاطعة الدواجن كارثة بجميع المقاييس لأن تداول الدواجن حية أكثر من المجمدة لذا فإن حملة "خليها تكاكى" قد يؤثر على مستقبل الدواجن بمصر.



وأضاف "العسقلانى" خلال استضافته ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2" ،اليوم الإثنين، أن مقاطعة الدواجن قد يؤدى إلى نفوق جماعى للدجاج بالمزارع مما يؤدى إلى ارتفاع أسعارها .



وأشار " رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء" إلى أن المقاطعة بهذا التوقيت قد تؤدى إلى تعطيل كل من يعمل بتلك المهنة وبالتالى وقوع الضرر أكثر من النفع.

