طريقة عمل أجنحة الفراخ بالصويا صوص.. فيديو

قدمت الشيف هالة فهمي، خلال حلقتها "سفرة وطبلية" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، طريقة عمل أجنحة الفراخ بالصويا صوص.



وتتضمن المقادير الآتي:



كوب عسل أسود

نصف كوب مياه ساخنة

ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة زيت

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة فلفل أسود

نصف ملعقة جنزبيل مطحون



أجنحة فراخ:



2 ملعقة كبيرة صلصة

ملح وفلفل

زيت

سمسم محمص



ولمزيد من التفاصيل وطريقة العمل خطوة بخطوة شاهدي الفيديو: