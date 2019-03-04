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طريقة عمل أجنحة الفراخ بالصويا صوص.. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 02:59 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قدمت الشيف هالة فهمي، خلال حلقتها "سفرة وطبلية" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، طريقة عمل أجنحة الفراخ بالصويا صوص.

وتتضمن المقادير الآتي:

كوب عسل أسود
نصف كوب مياه ساخنة
ملعقة كبيرة خل
ملعقة كبيرة زيت
ملعقة صغيرة سكر
ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة فلفل أسود
نصف ملعقة جنزبيل مطحون

أجنحة فراخ:

2 ملعقة كبيرة صلصة
ملح وفلفل
زيت
سمسم محمص

ولمزيد من التفاصيل وطريقة العمل خطوة بخطوة شاهدي الفيديو:

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