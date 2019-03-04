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أخبار العالم

بروكسل: محاولات أوروبية لتقديم ضمانات إضافية لبريطانيا

الإثنين 04/مارس/2019 - 06:32 م
صدى البلد
أ ش أ
أكدت المفوضية الأوروبية أن رئيس وفدها لمفاوضات انسحاب بريطانيا من الاتحاد (بريكست) ميشيل بارنييه سيلتقي بعد ظهر غد الثلاثاء نظيره البريطاني ستيفان باركلي والمحامي العام جيفري كولز.

ويعمل رئيس الوفد الأوروبي المفاوض مع البريطانيين من أجل البحث عن حل يسهم في تسهيل عملية تمرير اتفاق بريكست في البرلمان البريطاني عبر التصويت المقرر يوم 12 الشهر الجاري -وفق ما نقلته وكالة أنباء /آكي/ الإيطالية.

وكان بارنييه قد أكد في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم ضمانات إضافية وملزمة قانونيًا لتهدئة مخاوف النواب البريطانيين وتسهيل عملية تمرير الاتفاق الذي تم إقراره بعد أشهر من التفاوض في 25 نوفمبر الماضي من قبل رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، ونظرائها في الدول الـ27 في الاتحاد.

ويعمل الأوروبيون حاليًا على ما يسمى "وثيقة تفسيرية" سيتم إلحاقها بالاتفاق وبالإعلان السياسي، حيث "نريد تقديم ضمانات للبريطانيين بأن لا نية لأوروبا استخدام شبكة الأمان بشكل دائم للإبقاء على بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي"، حسب كلام سابق للمفاوض الأوروبي.

وتعتبر شبكة الأمان، التي من شأنها تفادي قيام حدود فعلية بين شطري جزيرة أيرلندا، بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد المقرر في 29 مارس الحالي، من أهم المشاكل التي أدت إلى رفض اتفاق الانسحاب من قبل النواب البريطانيين بداية العام الحالي.

ويأمل الاتحاد الأوروبي من البريطانيين تحديد موقفهم من طبيعة العلاقات المستقبلية التي يريدون إقامتها مع بروكسل بعد انسحابهم من تحت مظلة التكتل الموحد، ويرى الأوروبيون أن شكل العلاقات المستقبلية بينهم وبين بريطانيا سيؤثر مباشرة على الوضع الإيرلندي.

وتزداد التكهنات بإمكانية انسحاب بريطانيا بدون اتفاق من الاتحاد مع اقتراب الموعد المحدد، في 29 مارس الحالي، وذلك في ظل تصريحات متتالية لتريزا ماي مفادها رغبتها في تجنب تمديد أجل بريكست، والذي سيزيد من حالة عدم اليقين السائدة في بروكسل ولندن.

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