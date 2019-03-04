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التضامن: حملة إنقاذ المشردين مستمرة حتى انتهاء الظاهرة ..فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 06:31 م
صدى البلد
هاني حسين
قال علاء عبد العاطي، معاون وزير التضامن للحماية الاجتماعية، إن مظلة الحماية الاجتماعية تشمل الفئات بلا مأوى على مستوى الدولة، ونحن لا نعمل بمعزل عن باقي مؤسسات وهيئات الدولة وهناك تعاون كامل مع وزارة الداخلية والصحة والأجهزة التنفيذية في المحافظات لتوفير الرعاية الاجتماعية للمشردين.

وأضاف "عبد العاطي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أننا نعمل على دمج المشردين من الأطفال وكبار السن داخل المجتمع المصري عن طريق إيداعهم في مؤسسات الرعاية داخل دور الرعاية.

وتابع: "مستمرون في إنقاذ المشردين ضمن برنامج أطفال بلا مأوى لإنقاذ الأطفال المشردين وتم التوسع للعمل في 13 محافظة على مستوى الجمهورية ويتم العمل ايضا في برنامج فرقة التدخل السريع لإنقاذ المشردين من الكبار".

وأكمل:" تم الدمج بين فرق التدخل السريع، ومسؤولي برنامج أطفال بلا مأوى للتعامل مع الأطفال والكبار المشردين، حتى يتوفر توحيد للجهود بين فرق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى، ونحن مستمرين في عملنا للانتهاء من ظاهرة الأطفال والكبار المشردين".

وأردف:" أكثر المحافظات التي بها مشردون هي محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وبورسعيد".

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