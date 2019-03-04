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متحدث الزراعة: الكلاب الضالة تنشر مرض السعار.. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 08:02 م
صدى البلد
أيمن سيد
أكد الدكتور محمد فكري، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن وجود الكلاب الضالة في الشارع المصري يؤدي إلى انتشار أمراض معدية مثل السعار.

وأضاف "فكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، أن وزارة الزراعة هي ليست الجهة المسؤلة فقط عن مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة.

أوضح "فكري"، أن مصر من أعلي الدول في حدوث حالات العقر، مطالبًا بضرورة توعية الأطفال والمواطنين بكيفية التعامل مع الكلاب الضالة.
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