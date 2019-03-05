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أخبار البلد

وزير التنمية الإدارية السابق: جائزة التميز الحكومي ستحرك المياه الراكدة

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 01:52 ص
جانب من حضور القمة
جانب من حضور القمة
أماني نوار
صرح المهندس هاني محمود، رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية، ووزير التنمية الإدارية السابق، إن جائزة التميز الحكومي، ستحرك المياه الراكدة في المؤسسات الحكومية، مؤدية إلى تنافس الموظفين بشكل إيجابي.

وقال - خلال مؤتمر فينجر برينت- إن جائزة التميز الحكومي تنتج نماذج مشرفة، عن طريق نشرها في المؤسسات المختلفة، الامر الذي يؤدي إلى تنافس الموظفين بشكل إيجابي للحصول عليها، مشيرا إلى انها ستحرك المياه الراكدة في الجهاز الوظيفي في الدولة، وستبرز النجاحات.

وأضاف د أنه يجب الاهتمام بالطلاب من المدارس وليس الجامعات فقط، مشيرا إلى ان التنشئة الصحيحة تبدأ من الصغر، داعيا الاتحادات الطلابية للمشاركة في المؤتمرات القادمة، وتعلم ثقافة العمل.

يذكر أن قمة قادة التنمية المصريين "فينجر برينت" هي مبادرة أطلقتها مؤسسة تروس مصر للتنمية –واحدة من أهم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع التنمية-أسسها الدكتور حاتم خاطر ويرأس مجلس أمنائها المهندس هاني محمود وزير الإتصالات الأسبق، وتهدف لتجميع الشركاء المعنين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني القادرون على إحداث بصمة مؤثرة في عجلة التنمية، انطلقت دورتها الثانية ومستمرة يومي 4 و 5 مارس بمشاركة 9 وزراء للمرة الأولى و28 سفيرًا والعديد من المنظمات الدولية النشطة في مجال التنمية والشركات المحلية والدولية ورجال الأعمال، ولذا فإن قمة فينجر برينت تمثل أكبر تجمع للعاملين في مجال التنمية.

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