متطرف يهاجم الحراس صارخا الله أكبر.. هجوم إرهابي داخل سجن في فرنسا

هاجم مسجون، اليوم الثلاثاء، حراس سجن في شمال غرب فرنسا بالسكين، ما أدى لإصابتهم بجروح.



وبحسب وكالة "فرانس برس" الفرنسية، فإن السجين البالغ 27 عاما هو إرهابي متطرف هاجم موظفي السجن بينما كان يصرخ "الله أكبر".



من جانبها أكدت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيت، أن الهجوم "إرهابي" بلا شك، موضحة أن زوجة السجين زارته قبل الهجوم بساعات.



وذكرت إذاعة "فرانس انفو" أن المهاجم قال إنه يرتدي حزاما ناسفا.



ونقل المصابون إلى المستشفى لكن إصابتهم غير خطيرة، فيما أوضحت الإذاعة أن السجين معروف بفكره المتطرف وهو محكوم عليه في 2015 بالسجن لمدة 30 عاما.