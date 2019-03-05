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بلان إنترناشيونال إيجيبت تحتفل مع 70 جمعية أهلية بختام مشروع بادر بقنا

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 06:24 م
ختام مشروع بادر بقنا
ختام مشروع بادر بقنا
يوسف رجب
نظمت هيئة بلان انترناشيونال إيجيبت حفل ختام مشروعها الأول" بادر" صباح اليوم الثلاثاء، بفندق بسمة فى مدينة قنا، بحضور حسين الباز- وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور يوسف غرباوى- نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، و بوتوفبى جورجينسين" ممثل مكتب بلان انترناشيونال الدنمارك" وابراهيم عياد- مدير وحدة برامج قنا بالهيئة، ومديري الإدارات الاجتماعية ولفيف من القيادات التنفيذية و ممثلى الجمعيات الأهلية.

تضمنت فعاليات الاحتفال تسليم شهادات تقدير ودروع تميز لأفضل الجمعيات الأهلية، وتكريم الدكتور عباس منصور- رئيس جامعة جنوب الوادى، تقديرًا لدور الجامعة فى خدمة المجتمع، و حسين الباز- وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، لدوره فى دعم ومساندة الجمعيات الأهلية، و على هامش حفل الختام تم افتتاح معرض منتجات الجمعيات العاملة فى مجال التمكين الاقتصادى والتى تضمنت منتجات" الفخار- الفريكان- المخبوزات- المفروشات و الاكسسوار- مشغولات البامبو".

أكد الدكتور يوسف غرباوى- نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وقطاع البيئة، عن دور جامعة جنوب الوادى فى مجال تدريب الشباب والجمعيات الأهلية وتوفير المواد اللازمة للتدريب و أن الجامعة تفتح أبوابها لكل الجمعيات الأهلية لإقامة معارض وفعاليات مختلفة تساهم فى خدمة المجتمع لأنها بمثابة بيت خبرة للمجتمع المحيط، كما تعمل الجامعة على دعم كافة المبادرات التي تهدف لخدمة المجتمع، لافتًا إلى أن الجامعة برئاسة واهتمام من الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، تدرس حاليًا إقامة معرض دائم بالجامعه لتسويق منتجات الجمعيات الأهلية.

أثنى حسين الباز- وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، على جهود هيئة بلان انترناشيونال فى مجال التمكين الاقتصادي وتنمية البيئة بمحافظة قنا، لافتًا إلى أن وزارة التضامن تدعم الجمعيات التي تسعى لخدمة البيئة والحفاظ على المجتمع، لافتًا إلى أن الكثير من الجمعيات ساهمت فى إحداث تنمية اقتصادية وخلق فرص عمل للسيدات والفتيات داخل المراكز والقرى، فضلا عن دورها فى رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وعمل المعارض الدائمة لهم.

قال إبراهيم عياد- مدير وحدة برامج قنا بهيئة بلان،.إن حفل اليوم يأتي تتويجًا لختام 91 مشروعا بـ 70 جمعية أهلية ساهمت فى خدمة 64 مجتمع بمراكز" قنا- قوص- نقادة- الوقف- فرشوط" من خلال منح صغيرة استهدفت إحداث تنمية اجتماعية واقتصادية ملموسة للشباب و الأطفال فى مجالات التمكين الاقتصادى و التعليم والبيئة الصحية الآمنة و ذلك بتنسيق الجهود المجتمعية بالشراكة مع القطاع الحكومى والخاص.

وأضاف عياد، أن العمل فى مشروع" بادر" تم على ثلاث مراحل، الأولى بدأت مارس وانتهت فى أكتوبر 2017 مع 20 جمعية، والمرحلة الثانية بدأت في نوفمبر 2017 مع 40 جمعية وانتهت فى يونيو 2018، أما المرحلة الثالثة، فقد بدأت فى أغسطس 2018 مع 31 جمعية وانتهت فى فبراير 2019، تم خلال المراحل الثلاثة الوصول لـ 24881 طفلا وشابا بواقع 6264 ذكور و18617 إناث كمستفيدين مباشرين من المشروع.
بلان إنترناشيونال إيجيبت تحتفل مع 70 جمعية أهلية بختام مشروع بادر بقنا
بلان إنترناشيونال إيجيبت تحتفل مع 70 جمعية أهلية بختام مشروع بادر بقنا
بلان إنترناشيونال إيجيبت تحتفل مع 70 جمعية أهلية بختام مشروع بادر بقنا
بلان إنترناشيونال إيجيبت تحتفل مع 70 جمعية أهلية بختام مشروع بادر بقنا
بلان إنترناشيونال إيجيبت تحتفل مع 70 جمعية أهلية بختام مشروع بادر بقنا
بلان إنترناشيونال إيجيبت تحتفل مع 70 جمعية أهلية بختام مشروع بادر بقنا

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