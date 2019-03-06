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شوقي: جدول الامتحان التجريبي للثانوية العامة نهاية الأسبوع الجاري

الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:59 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
حسام الحارتي
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المرحلة الأولى من الثانوية العامة، تعتبر مرحلة انتقالية للطلاب، وأولياء الأمور لحين التعود على الأسلوب الجديد الذي تخضع له الثانوية العامة.

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن جميع الدرجات في الصف الأول الثانوي، ليس له علاقة بالتنسيق الخاص بالطلاب، وليس لها تأثير على امتحان نهاية العام للطالب معلقا: "الامتحان في مصلحة الطلاب ولو اتسرب متتفرجش اعتبر الامتحان معاك في البيت، وجرب.. وحضور الطلاب ليس إجباريًا".

وأوضح أن الامتحان التجريبي المقبل سيكون إلكترونيًا من خلال التابلت المتواجد مع الطلاب معلقاً: "الغش فيه غير وارد"، مضيفًا أن الوزارة ستقوم بإعلان مواعيد الجدول النهائي للامتحان التجريبي نهاية الأسبوع الجاري.

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