شوقي: جدول الامتحان التجريبي للثانوية العامة نهاية الأسبوع الجاري

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المرحلة الأولى من الثانوية العامة، تعتبر مرحلة انتقالية للطلاب، وأولياء الأمور لحين التعود على الأسلوب الجديد الذي تخضع له الثانوية العامة.





وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن جميع الدرجات في الصف الأول الثانوي، ليس له علاقة بالتنسيق الخاص بالطلاب، وليس لها تأثير على امتحان نهاية العام للطالب معلقا: "الامتحان في مصلحة الطلاب ولو اتسرب متتفرجش اعتبر الامتحان معاك في البيت، وجرب.. وحضور الطلاب ليس إجباريًا".



