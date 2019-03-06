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بين الوفاة والعجز.. أضرار حقن الهرمونات والمكملات الغذائية.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:18 ص
أرشيفية
أرشيفية
حسام الحارتي
عرض برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "one" تقريرا، تحت عنوان: "حقن الهرمونات.. عضلات منتفخة وأضرار لا تحصى"، ليرصد الأضرار التي تنتج عن تناول تلك المكملات، وخطورتها على صحة الإنسان.

واختلفت آراء المواطنين بين الموافقة ،والرفض، فمنهم من رأى أن حقن الهرمونات و المكملات الغذائية تعتبر تكميلا للنظام الغذائي الذي يسير عليه من يمارسون الألعاب الرياضية بـ"الجيم" من أجل الحفاظ على لياقتهم.

ورأى البعض الآخر أن تعاطي المنشطات، تتسبب في وفاة العديد من المواطنين والرياضيين الذين كانوا يمثلون مصر أمام العالم ،نتيجة الأضرار الناتجة عنها، خصوصا في ظل وجود أصناف كثيرة يتم إنتاجها بمواصفات غير صحية ولا تخضع للرقابة من وزارة الصحة المصرية.

ومن جهة أخرى، أوضح الدكتور محمد علي عز العرب، أستاذ الكبد ومؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، خلال لقائه بالبرنامج، ان المكملات الغذائية غير سليمة، فهي يتم تصنيعها بطريقة غير سليمة "تحت السلم".

وأكد ان المنشطات تعتبر إضافة لزيادة القوة لدى الرياضي، موضحا أنه يتم بيعها داخل الصيدليات.

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