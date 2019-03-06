وزير التعليم يرد على تخوفات طلاب أولى ثانوي من امتحان شهر مارس

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لاحظت أن هناك جدلًا كبيرًا بسبب أن امتحان شهر مارس "التدريبي" للصف الأول الثانوي سيكون "إلكترونيًا"، مشيرًا الى أنه قد عبر البعض عن تخوفهم من عدم جاهزية البنية التحتية في بعض المدارس لبدء تطبيق الامتحانات الالكترونية.





وقال الوزير في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ان هذا الامتحان سيكون هو التجربة الثانية للتعرف على طبيعة الأسئلة "بلا درجات" و"بلا تسريب".، لافتا الى أنه من الضروري أن نجرب النظام الإلكتروني للامتحانات قبل شهر مايو.





وأضاف الوزير قائلا : سوف نوزع شرائح تليفون محمول SIM cards علي كل الطلبة، وبالتالي سنضمن وصول الامتحان لتابلت الطالب مهما كانت حالة توصيلات الإنترنت في المدرسة.



