بثروة 49 مليار دولار.. وريثة لوريال الفرنسية تتربع على عرش أغنى امرأة بالعالم

تربعت الفرنسية، فرانسواز بيتنكور- مايرز، على عرش أغنى امرأة في العالم، بثروة تقدر بـ 34.4 مليار يورو (49 مليار دولار)، بحسب تصنيف مجلة "فوربس" لعام 2019.





وعلى الرغم من الإطاحة بها بواسطة أليس والتون، وريثة سلسلة لمتاجر الأمريكية، والمارت، إلا أن فرانسواز بيتنكور، وريثة سلسلة "لوريال"، استعادة مرتبة أغنى امرأة في العالم، والترتيب الـ15 بين أغنياء الأرض، وفقا لإحصاء "فوربس"، أمس الثلاثاء.



