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منوعات

بثروة 49 مليار دولار.. وريثة لوريال الفرنسية تتربع على عرش أغنى امرأة بالعالم

الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:03 ص
صدى البلد
حسن محرم
تربعت الفرنسية، فرانسواز بيتنكور- مايرز، على عرش أغنى امرأة في العالم، بثروة تقدر بـ 34.4 مليار يورو (49 مليار دولار)، بحسب تصنيف مجلة "فوربس" لعام 2019.

وعلى الرغم من الإطاحة بها بواسطة أليس والتون، وريثة سلسلة لمتاجر الأمريكية، والمارت، إلا أن فرانسواز بيتنكور، وريثة سلسلة "لوريال"، استعادة مرتبة أغنى امرأة في العالم، والترتيب الـ15 بين أغنياء الأرض، وفقا لإحصاء "فوربس"، أمس الثلاثاء.

وحافظ جيف بيزوس، مدير شركة أمازون على لقب أغنى شخص في العالم بثروة 112 مليار دولار، تبعه بيل جيتس (90 مليار دولار)، ثم وارن بوفيه (84 مليارا)، ثم الفرنسي برنار أرنو (76 مليارا).

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