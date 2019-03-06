إعدام 3 أطنان لحوم فاسدة بالبحيرة خارج الكتلة السكنية

شنت إدارة التموين بمحافظة البحيرة، حملة ضبط الأسواق شملت العديد من المحلات وثلاجات اللحوم والدواجن.



وتمكن المسئولون بالتموين من إعدام 3 أطنان لحوم فاسدة لا تصلح للاستهلاك الآدمى ولحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومختومة بأختام مزورة وأسماك مجمدة منتهية الصلاحية.



وتمت عملية الإعدام خارج الكتلة السكنية وتم دفنها دفنا صحيا وبطريقة آمنة لا تضر بالبيئة بداخل غرفة الإعدام المخصصة لهذا الغرض بالمجزر الآلي بدمنهور.



كما شنت حملة أخرى تمكنت من ضبط 102 قطعة جبن وكمية من الكاراتيه وجميعها منتهية الصلاحية وكمية من المبيدات الزراعية تقدر بمائة عبوة منتهية الصلاحية بأحد محلات المبيدات.



وكذا تم ضبط مخزن لجميع أنواع الأعلاف بداخله 2500 كيلو أعلاف وثلاجة للتجميد والتبريد بدون ترخيص وعدد من المحلات التجارية لا تقوم بالإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع.

