خارجية الصومال: مستعدون للمشاركة في أي مبادرة تخدم مصالح الدول العربية

قال وزير خارجية الصومال، أحمد عيسى عوض، إن جامعة الدول العربية قد قدمت العديد من الإسهامات النشطة لتنقية الأجواء وتحقيق التعاون بين الدول العربية بما يضمن الحفاظ على وحدتهم.





وأضاف "عيسى"، خلال كلمته بأعمال الدورة الـ 151 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أن الصومال تحرص على التعاون والعمل مع الدول العربية لتحقيق الأهداف المشتركة ومعالجة قضاياهم، مؤكدًا استعدادهم التام للتجاوب مع المبادرات البناءة لخدمة المصالح المشتركة لتعزيز الموقف العربي دوليا واقليميًا.



