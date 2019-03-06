رئيس جامعة المنصورة يتفقد تجهيزات مبنى العلاج الاقتصادى بمستشفى الجامعة

تفقد اليوم الأربعاء الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة مبنى العلاج الاقتصادى والأمراض النفسية للوقوف على المتطلبات والتجهيزات لتشغيل مبنى العلاج الاقتصادى للمشاركة فى إنهاء قوائم الانتظار .



فيما رافقه خلال الجولة الدكتور محمد عطية عميد كلية الطب ، الدكتور الشعراوى كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسى ، اسامة موسى أمين عام الجامعة ، الدكتور وائل زكريا مدير مستشفى الجامعة ، الدكتور خالد الطوخى مدير مستشفى النقاهة ، الدكتورة هالة البرعى رئيس قسم الأمراض النفسية ، الدكتور محمود الجمل مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية بالمستشفيات .



فيما تفقد خلال الجولة مركز طب النوم ، وحدة معالجة الادمان ، وحدة الطب النفسى للأطفال والمراهقين كما قام بمقابلة بعض المرضى بوحدة علاج الادمان وقسم الأمراض النفسية واطمئن على حسن سير العمل ومستوى الخدمات الطبية للمرضى .



كما تفقد الدور الأرضي بالمبنى والذى سيتم فيه إنشاء مدرسة تمريض لتأهيل كوادر تمريضية للعمل بمنظومة جامعة المنصورة الطبية داخل المستشفيات والمراكز الطبية.

