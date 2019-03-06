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أخبار العالم

بن جاسم يكشف الغضب الخفي داخل القبائل القطرية من نظام تميم .. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 05:54 م
الشيخ سعود بن جاسم
الشيخ سعود بن جاسم آل ثاني
حسام رضوان
قال المعارض القطري سعود بن جاسم آل الشيخ ثاني في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، إن هناك الكثيرين من آل ثاني يرفضون ممارسات النظام القطري، وأن ما حدث من سحب الجنسية من قبيلة آل غفران يفضح تناقضات السلطة القطرية، وقد يطال قبائل قطرية أخرى.

كما أعرب عن استيائه من السياسات الخارجية لنظام الحمدين في الدوحة، وخاصة فيما يتعلق بالخضوع الفج لتركيا ولرئيسها رجب طيب أردوغان.

وأضاف أنه يتواصل مع الكثيرين من أسرته، وأكد أنهم مستاؤون من التواجد التركي والسياسات الخارجية لتميم بن حمد، لكنهم يخافون رد فعل السلطة.

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