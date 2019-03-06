عودة نادي السينما لبرنامج الأوبرا

قررت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة عودة نادى السينما لبرنامج نشاط دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر وبالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل.



يعرض فى السابعة مساء الجمعة 8 مارس على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية " فيلم موسيقى في بر مصر ( المكان ) من إنتاج إدارة الإنتاج المتميز بقطاع قنوات النيل المتخصصة سيناريو وإخراج حنان راضي .



يهدف الفيلم إلى إبراز الهوية المصرية المتفردة من خلال جولة فى موسيقى الأقاليم والتى تحمل طابعا يختلف من محافظة لأخرى مستعرضًا عدة نماذج فنية فى مطروح، والإسماعيلية، والغربية، وقنا، وأسوان إلى جانب الموسيقى المميزة لمنطقة النوبة وقبائل العبابدة والبشاريه بقرية بلانة.