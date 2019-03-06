حجازي ليس الأخير.. لاعبون مصريون اقتربوا من التعاقد مع ريال مدريد



كان نجم منتخب مصر السابق قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني عندما كان لاعبا في صفوف باوك اليوناني، حيث أبدى الألماني يوب هاينكس المدير الفني للفريق الملكي في ذلك الوقت إعجابه الشديد باللاعب لكن رحيل المدرب الألماني عن الفريق الملكي عام 1998 أطاح بحلم "إيزيبيو" الكرة المصرية الذي انتقل بعد ذلك إلى بنفيكا البرتغالي وقدم مستويات رائعة هناك.



محمد صلاح



بدأ نادي ريال مدريد الإسباني تحركاته من أجل الظفر بخدمات الدولي المصري الشاب "محمد صلاح" من صفوف ليفربول.



نشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريرا حول اللاعبين المطلوبين لتدعيم صفوف ريال مدريد عقب الموسم الكارثى الذى يقدمه الفريق حاليًا والإقصاء من دورى أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، وكان صلاح على رأسهم.



أحمد حجازي



حسب ما نشرته صحيفة "برمنجهام لايف" الإنجليزية فإن المدافع المصرى أحمد حجازى، تتنافس العديد من الأندية للحصول على خدماته فى الصيف المقبل، أبرزهم ريال مدريد الإسباني،وفنربخشة التركى وستوك سيتي الإنجليزي.



وكان حجازي قد انضم لصفوف وست بروميتش قادما من النادى الأهلى مقابل 5 ملايين يورو، ويمتلك عقدا مع فريقه الحالى حتى عام 2022، وتقدر قيمته السوقية بـ7.5 مليون يورو.



كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن دخول النجم المصرى أحمد حجازى مدافع فريق وست بروميتش ألبيون، قائمة اهتمامات نادى ريال مدريد الإسبانى لتعزيز دفاع الملكي، ولا يعد الصخرة الدفاعية المصرية أول لاعب يتردد اسمه للاعب لـ ريال مدريد .وسبقه نجوم أخرين امتازوا بموهبة كبيرة رجحتهم على أقرانهم ورشحتهم لتمثيل اللاعبين المصريين في أكبر الأندية الأوروبية.ويستعرض "صدى البلد"، 3 المصري الذي اقترب من اللعب لـ ريال مدريد.