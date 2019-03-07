تفاصيل زيارة رئيس جامعة كفر الشيخ لمركز تصنيع الإلكترونيات باليابان

واصل الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ نشاطه لليابان لليوم الثالث على التوالى، حيث قام بزيارة مركز تصنيع الإلكترونيات والشرائح متناهية الصغر ذات الوظائف المختلفة والروبوتات بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا الصناعة المتقدمة باليابان.



والتقى القمري برئيس المعهد الذى رافقة في في زيارة وحدات تصنيع الإلكترونيات متناهية الصغر والتي تستخدم في عديد من الصناعات ومنها بعض أجزاء الطائرات.



وتفقد رئيس الجامعة خلال الزيارة وحدة الطلاء بالسيراميك لأواني المطبخ وبعض واجزاء التليفونات الذكية موتور وبعض أجزاء السيارات والطائرات وبعض المنتجات الأخرى لعديد من الشركات العالمية.



وخلال الزيارة، تفقد القمري معرض منتجات المعهد من روبوتات تشغيل المصانع وروبوتات التطبيقات الطبية والتي تستخدم للتعامل مع المرضى لمنع نقل العدوى. كما تم زيارة أول روبوتات تم تصنيعها في اليابان منذ 20 عاما.



وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه جرى الاتفاق على تدريب بعض الباحثين بمعهد علوم وتكنولوجيا النانو بهذا المعهد وتبادل الزيارات بهدف تبادل الخبرات بين الباحثين من الجانبين.