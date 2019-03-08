ثلاجة الفقراء.. صناعة القلل تندثر في بني سويف.. صور

تعتبر صناعة القلل والقدور والأزيار والفخار عامة من أقدم الصناعات والحرف اليدويّة التي تعلّمها الإنسان، وتعتمد صناعة الفخار على الطين؛ حيث يحوّل الطين إلى مادةٍ صلبةٍ بعد أن يدخل الفرن ليحترق .



هناك أعدادٌ قليلةٌ من الحرفيين يعتمدون صناعة الفخار كحرفةٍ وصنعةٍ أساسية، وهناك أشخاصٌ أخذوا من هذه الصنعة موهبةً لوقت الفراغ، يقضون أوقاتهم في صناعة شيء مفيد، "صدى البلد" التقي ام علي رائدة صناعة الفخار في بني سويف أمام مشغلها وورشتها بقرية أبشنا شمال المحافظة .



تقول أم علي والبالغة من "66" عامًا تقريبًا ، والقاطنة بقرية أبشنا مركز بني سويف تعلمت الصنعة من زوجي رحمه الله عليه ، والذي توفي منذ أكثر من 25 عاما وكنا نعمل معه أنا وأبنائي و أكملنا المسيرة بعد وفاة زوجي .



وتشير أم علي إلي أنه رغم وجود أبناء إلا أنهم تركوا المهنة بسبب الأمراض ، التي أصابتهم ،كما أن الصنعة كادت تندثر بسبب التكنولوجيا و"المبردات " الكهربائية التي انتشرت في الشوارع , غطت علي "الأزيار" علي العكس من زمان كان أهل الخير يشترون "الأزيار" ويضعونها في الشوارع كسبيل لله .



وتضيف: كنا نبيع البقلة بــــــ 5 صاغ "قروش" وكان فيه بركة غير الوقت الحالي.. وتقول أم علي : تستخدم الأواني الفخارية للشرب للإنسان والحيوان والطيور وتؤكد "طول في نفس هافضل اشتغل هذه الشغلة حتي وفاتي" .

