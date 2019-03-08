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أخبار البلد

كيفية إصدار ترخيص لوحدة طعام| خدمات

الجمعة 08/مارس/2019 - 02:49 ص
صدى البلد
ايمان البكش
كشفت وزارة التنمية المحلية، عن إجراءات إصدار تراخيص وحدات الطعام المتنقلة أو الثابت المقدمة من قبل الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تقديم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية، بشروط:-

1 - لابد أن تقدم الجهة الطالبة للترخيص من الجمعيات ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية ، على أن يتضمن نظامها الأساسى نصًا يسمح لها بالعمل فى مجال وحدات الطعام المتنقلة.

2- يتم تقديم اسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها .

3 - مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، مقابل رسم لا يجاوز 5 آلاف جنيه سنويًا ، تسدد نقدًا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدي طرق الدفع الالكترونى.

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