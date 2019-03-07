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حوادث

مصدر أمني: تدمير محتويات 4 طوابق فى باخرة المعادى المحترقة

الخميس 07/مارس/2019 - 11:21 م
جانب من الحريق
جانب من الحريق
كتب – محمد صبرى:
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة أن حريق الباخرة السياحية بكورنيش المعادى، دمر محتويات معظم الأربعة طوابق بالكامل، ويرجح أن يكون ماس كهربائي وراء اشتعال الشرارة الأولى التى اندلعت من المطبخ.

وأشار المصدر إلى أن العناية الإلهية وبفضل التحرك السريع لفرق الإنقاذ قد أنقذت أرواح العاملين ورواد الباخرة من الموت المحقق، خاصة وانها كانت متوقفة على كورنيش النيل فكان التعامل مع البلاغ سريعا دون خسائر فى الأرواح.

وكانت عمليات إطفاء القاهرة قد تلقوا بلاغا بالحريق على الفور تم توجيه 22 سيارات إطفاء بقيادة اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة وجار محاصرة كرات اللهب التى غطت سماء كورنيش النيل.

فيما تم إخطار النيابة التى كلفت المعمل الجنائى بالانتقال لتحديد سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات واستعجلت تحريات المباحث حول الحادث لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

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