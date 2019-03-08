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رياضة

نابولي يفوز على سالزبورج بثلاثية ويضع قدما في ربع النهائي.. فيديو

الجمعة 08/مارس/2019 - 12:06 ص
صدى البلد
أحمد هاني
سحق فريق نابولي الإيطالي ضمن مباريات الدور الـ 16، فريق ريد بول سالزبورج بثلاثية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب سان باولو.

وافتتح الهداف البولندي المتألق ميليك باب التهديف لفريق نابولي بالدقيقة العاشرة فقط من عمر الشوط الأول.

وضاعف النتيجة اللاعب فابيان رويز بعد 8 دقائق فقط من هدف البولندي ميليك، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، نجح أصحاب الأرض نابولي في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 58 من عمر المباراة عن طريق جيروم أونجويني بالخطأ في مرماه، لينتهي اللقاء بفوز كبير لابناء الجنوب بثلاثية نظيفة، ليضمن بشكل كبير التأهل لدور ربع نهائي البطولة الأوروبية.

ومن المقرر أن مباراة الإياب يوم الخميس المقبل لتحديد المتأهل.

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