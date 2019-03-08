أروى تتألق بـ«الموف» في أحدث صورها

شاركت الفنانة اليمنية، أروى، جمهورها عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.



وظهرت أروى، بفستان من قطعتين باللون الموف، وتركت شعرها منسدلًا، وتزينت بمكياج هادئ، نالت إعجاب جمهورها وانهالت عليها التعليقات.



وتقدم "أروى" حاليًا برنامج "تحت السيطرة" على قناة "mbc"، من إنتاج شركة "أيدييز تي في بروداكشن"، والذي يندرج تحت خانة البرامج الحوارية.