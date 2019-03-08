ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أروى تتألق بـ«الموف» في أحدث صورها

الجمعة 08/مارس/2019 - 06:30 ص
اروى
اروى
محمد بدران
شاركت الفنانة اليمنية، أروى، جمهورها عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

وظهرت أروى، بفستان من قطعتين باللون الموف، وتركت شعرها منسدلًا، وتزينت بمكياج هادئ، نالت إعجاب جمهورها وانهالت عليها التعليقات.

وتقدم "أروى" حاليًا برنامج "تحت السيطرة" على قناة "mbc"، من إنتاج شركة "أيدييز تي في بروداكشن"، والذي يندرج تحت خانة البرامج الحوارية.
أروى تتألق بـ«الموف» في أحدث صورها

ترشيحاتنا

شاهد.. فيديو جديد لحظة اندلاع النيران فى باخرة سياحية بالمعادي .. فيديو و صور

شاهد.. قبطان مخمور يصطدم بجسر سيارات عملاق

هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز إعطاء صدقة للأم

منظمات حقوقية: قطر تدعم الجماعات الإرهابية ببلدان المنطقة لزعزعة استقرارها

التموين: مواطن يشكو حذفه من البطاقة.. لنفاجأ بامتلاكه 9 عدادات كهرباء

تاكسى برلين يروج للسياحة المصرية في شوارع ألمانيا

7 أسباب وراء حذفك من التموين.. تعرف عليها

منقذ اليونانيين يحكي أصعب اللحظات فى حريق دمر 3 مدن.. فيديو

الخارجية: الإفراج عن اثنين مصريين احتجزا في إيران

مواصلات مصر: نحصل على 40% من سعر تذكرة القطار

ورطة كبيرة لـ ملكة جمال سابقة بالصين بسبب عشيقة زوجها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 60 صورة من حريق باخرة المعادي

شاهد.. ألسنة اللهب تغطي سماء المعادي بعد حريق باخرة .. فيديو وصور

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

فيديو

فيديوجراف| أصغر مليارديرة عصامية في التاريخ بعدما أطاحت بمؤسس فيسبوك
محمد فاروق يكشف عن التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم.. فيديو
محمد فاروق يكشف سر إضراب الحكم محمد معروف عن الطعام.. فيديو
محمد فاروق يكشف أسباب اعتزاله التحكيم.. فيديو
حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟