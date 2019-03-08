استقالة حكومة فنلندا بعد فشل إصلاح نظام الرعاية الصحية

قال مكتب الرئيس الفنلندي إن الحكومة استقالت اليوم الجمعة بعد فشل خطط لإصلاح نظام الرعاية الصحية مما يدخل البلاد في حالة من الاضطراب السياسي.



وقبل الرئيس استقالة رئيس الوزراء يوها سيبيلا وطالب الحكومة بتسيير الأعمال لحين تكليف حكومة جديدة.



يأتي انهيار الحكومة قبل شهر فقط من الانتخابات البرلمانية بعدما فشل سيبيلا في المضي في الإصلاحات.



وكتب أنتي كايكونن زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الوسط الذي يتزعمه سيبيلا على تويتر أن رئيس الوزراء استقال "لأنه لن يستطيع انجاز إصلاحات نظام الرعاية الصحية خلال فترة حكومته".



وحاولت عدة حكومات المضي في هذه الإصلاحات بأشكال متنوعة على مدى الاثني عشر عاما الماضية.



وكان سيبيلا قال من قبل إنه سيحل الائتلاف الحاكم المنتمي ليمين الوسط إذا فشل في تنفيذ إصلاحات الرعاية الصحية والحكومات المحلية.