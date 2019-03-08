جامعة عين شمس تطلق خدمة لمتابعة ورش العمل online

قال الدكتور هاني شاكر، مدير المكتبة الرقمية بجامعة عين شمس، مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية التربية النوعية، إنه تم إطلاق خدمة بالجامعة تحت اسم "online"، بهدف عرض ورش العمل والفعاليات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة online، لإتاحة إمكانية متابعتها خارج قاعات الاجتماعات.



وأضاف شاكر، لـ«صدى البلد» أنه من مميزات هذه الخدمة الحفاظ على اليوم الدراسي والعملية التعليمية لأن الورش والاجتماعات تنعقد مساءً أي بعيد عن اليوم الدراسي تماما، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تم تفعيلها في كلية التربية النوعية فقط حتى الآن.



وأوضح مدير المكتبة الرقمية بجامعة عين شمس، أنه عقد ورشة عمل "أونلاين" في كليات التربية - الزراعة - الآداب - البنات - التمريض - التربية النوعية، مشيرا إلى المشاركة الكبيرة من جانب الحضور، وتمنى جميع الحضور أن تتكرر مثل هذه الورش بهذه الطريقة، مؤكدا أن هذه الخدمة لم يتم تفعيلها بعد بالنسبة للطلاب.