برلمان طلائع سيناء الأول في مسابقة أفضل نموذج محاكاة

فاز فريق برلمان الطلائع بمحافظة شمال سيناء بالمركز الأول في مسابقة أفضل نموذج محاكاة لبرلمان الطلائع على مستوى القطاع.



صرح بذلك وليد فهمى مدرب الفريق، بأنه تم اشتراك فريق برلمان طلائع شمال سيناء في مسابقة أفضل نموذج محاكاة لبرلمان الطلائع على مستوى القطاعات التى أقيمت في رأس البر بمحافظة دمياط أمس تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ونفذتها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني.



اشار الي انه تم تقسيم محافظات الجمهورية الى قطاعات، وضم القطاع الذى تنافست فيه طلائع شمال سيناء محافظات: الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان وقنا والأقصر، وفاز فريق طلائع شمال سيناء بالمركز الأول على مستوى القطاع.



أشار إلى الجهود المتواصلة لصالح الفريق ودعم المسئولين وتشجيعهم على الفوز، وفى مقدمتهم ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة وخالد مكاوى مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى في شمال سيناء.



