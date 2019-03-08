شاهد.. إطلالة أصالة قبل بدء حفلها في جدة

شاركت الفنانة السورية أصالة نصري، صورة لها عبر انستجرام، ظهرت فيها في كواليس حفلها الغنائي، المرتقب الليلة في مدينة جدة السعودية.



وظهرت أصالة في الصورة ترتدي فستان أسود طويل وأنيق، أبرز جمال إطلالتها التي ستلتقي بها جمهورها السعودي الليلة.



وعلقت على الصورة: «أنا فخوره بمحبتكم .. وهلا أنا مستعدّه لأدخل عالمي الحبيب ( الموسيقى)، في وطن المحبّه والطيبة والكرامة السّعوديّه ، وتحديدًا #جدّه_غير #أصاله».

