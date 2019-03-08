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رياضة

الأهلي يواجه الرطوبة في كينشاسا بالمياه والعصائر

الجمعة 08/مارس/2019 - 10:15 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حرص سباستيان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه اللاعبين بين فقرات مران اليوم، بتناول المياه والعصائر لمواجهة الرطوبة في الكونغو.

وقام سبستيان بمنح اللاعبين جزءًا من الوقت بين فقرات المران الجماعي للفريق، اليوم الجمعة، لتناول العصائر والمياه.

وشدد سباستيان على جميع اللاعبين خلال فقرات المران بضرورة تناول المياه لتفادي الإصابات التي تنتج عن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في ظل صلابة أرضية الملعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة من مساء غدٍ، السبت، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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