وكيل لاعبين يعرض نجم الإسماعيلي على مسئولي الزمالك

قام أحد وكلاء اللاعبين بعرض كريم بامبو لاعب النادي الإسماعيلي على مسئولي نادي الزمالك، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وينتهي عقد بامبو مع الاسماعيلي بنهاية الموسم الحالي، الأمر الذي يعطي اللاعب حق التوقيع إلى أي نادي جديد خلال الوقت الراهن.



ولم يحسم مسئولو القلعه البيضاء موقفهم بعد من ضم اللاعب، خاصة أن الصفقات الصيفية لم يتم الاستقرار عليها بنسبة كبيرة، لاسيما أن مسئولي الأبيض يروا أن هذه الأمور سابقة لأوانها، خاصة أن الموسم مازال طويلًا، ولم ينتهي بعد.



وأصبح موقف بامبو غامضًا بخصوص استمراره مع الإسماعيلي، خاصة بعد تأزم مفاوضات التجديد بين الطرفين بسبب شروط اللاعب المالية، في ظل امتلاكه لعدد من العروض العربية والخليجية.