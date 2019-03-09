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تعليم

ختام المؤتمر الدولي الثامن لجمعية الطب التكاملى واضطرابات النوم بالأقصر..صور

السبت 09/مارس/2019 - 01:04 م
صدى البلد
شمس يونس
شهد نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، حضور ختام فعاليات أعمال المؤتمر الدولي الثامن لجمعية الطب التكاملي واضطرابات النوم، والذي عقد في مدينة الأقصر في خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس 2019، وذلك بالتعاون بين جامعات أسيوط وأسوان وبدر وجامعة النيلين السودانية، كما شارك نائب محافظ الأقصر، في زرع شجرة تذكارية احتفالا بتنظيم المؤتمر في حديقة الفندق الذي أقيمت به فعاليات المؤتمر.

وشارك نائب محافظ الأقصر، في حضور وقائع الحلقة النقاشية لقضية "تطوير التعليم الطبي من خلال منظومة الطب التكاملي" والمنعقدة ضمن وقائع المؤتمر، وذلك بحضور الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أٍسيوط، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية ووزير التعليم العالى الأسبق، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور أشرف حاتم أستاذ أمراض الصدر ووزير الصحة الأسبق، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقاويق، والدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر ورئيس جمعية الطب التكاملي، والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط السابق وعضو مجلس إدارة الجمعية ، والدكتورة سوزان سلامة رئيسة المؤتمر، والدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.

وقالت الدكتورة سوزان سلامة أستاذ أمراض الصدر بجامعة أسيوط ورئيسة المؤتمر، إنه المؤتمر شهد إقامة العديد من الجلسات العلمية المتنوعة وذلك بمشاركة أكثر من 150 طبيب متخصص من مختلف المستشفيات الجامعية المصرية ومستشفيات وزارة الصحة، كما أن المؤتمر تضمن إقامة عدد من ورش العمل المتنوعة من بينها ورشة عمل عن مناظير الصدر الخاصة بالعناية المركزة، وورشة عمل عن أجهزة التنفس الصناعي والمضاعفات المتوقعة وكيفية الفصل بين استخدام الأجهزة، وورشة عمل تناولت اضطرابات النوم والطرق المختلفة للعلاج.
ختام المؤتمر الدولي الثامن لجمعية الطب التكاملى واضطرابات النوم بالأقصر..صور
ختام المؤتمر الدولي الثامن لجمعية الطب التكاملى واضطرابات النوم بالأقصر..صور
ختام المؤتمر الدولي الثامن لجمعية الطب التكاملى واضطرابات النوم بالأقصر..صور
ختام المؤتمر الدولي الثامن لجمعية الطب التكاملى واضطرابات النوم بالأقصر..صور
ختام المؤتمر الدولي الثامن لجمعية الطب التكاملى واضطرابات النوم بالأقصر..صور

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