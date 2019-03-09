الشئون العربية بالمصريين الأحرار: استعادة قيمة ومفهوم الهوية المصرية يعلو بمصر للريادة

قال حسام رأفت، رئيس لجنة الشئون العربية بحزب المصريين الأحرار، إن استراتيجية الحزب برئاسة الدكتور عصام خليل تبّنت العمل الجاد علي استعادة مفهوم الهوية المصرية وناقشت في ورش عمل مشتركة مع مركز الدراسات الإستراتيجية للحزب ولجنة الثقافة والإعلام الأمر لإعداد توصيات بهذا الشأن.





وأضاف "رأفت" فى بيان صادر عن الحزب، أن اللجنة ارتكزت أعمالها علي ترسيخ المفاهيم المصرية والحفاظ علي العادات والتقاليد الموروثة وبخاصة لأبناء المصريين فى الخارج بالدول العربية وغيرها.