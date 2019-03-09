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الشئون العربية بالمصريين الأحرار: استعادة قيمة ومفهوم الهوية المصرية يعلو بمصر للريادة

السبت 09/مارس/2019 - 11:44 م
صدى البلد
فريدة محمد - أمينة الدسوقى
قال حسام رأفت، رئيس لجنة الشئون العربية بحزب المصريين الأحرار، إن استراتيجية الحزب برئاسة الدكتور عصام خليل تبّنت العمل الجاد علي استعادة مفهوم الهوية المصرية وناقشت في ورش عمل مشتركة مع مركز الدراسات الإستراتيجية للحزب ولجنة الثقافة والإعلام الأمر لإعداد توصيات بهذا الشأن.

وأضاف "رأفت" فى بيان صادر عن الحزب، أن اللجنة ارتكزت أعمالها علي ترسيخ المفاهيم المصرية والحفاظ علي العادات والتقاليد الموروثة وبخاصة لأبناء المصريين فى الخارج بالدول العربية وغيرها.
وأوضح أن المحاور التي تمت مناقشتها داخل ورش العمل كانت حول آثار ونتائج تعديل مفهوم الخطاب الديني واستعادة القيم والأخلاق والتي نادت بها كافة الأديان السماوية؛ ودور التعليم والمعلم المصري بالخارج حتى يكون خير سفير لمصر خارجيًا لنقل مفهوم وقيمة الهوية المصرية والمبادئ وغيرها.

وأشار إلي ان المناقشة تناولت دور منظمات المجتمع المدني في مساعدة المؤسسات الحكومية المصرية داخليا وخارجيا لنقل المفهوم الصحيح للهوية المصرية على أكمل وجه.

كما أكد رئيس لجنة الشؤون العربية أن نشر مفهوم القيم والأخلاق والمبادئ المصرية على مستوى العالم هو أكبر رد على الدعوات المسيئة والهاشتاجات التي تضر بحملات الاستقرار والبناء التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة والتي ظهرت أمام العالم أجمع من خلال استضافة المؤتمرات والمنتديات والندوات العالمية والعربية والأفريقية على أرض مصر والتي من شأنها أن تعود مصر لريادتها الإقليمية والدولية.

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